timelesz菊池風磨、新CMを一言で表すと…「照れ」 カメラ目線＆ウィンク「注目してほしいですね（笑）」

timelesz菊池風磨、新CMを一言で表すと…「照れ」 カメラ目線＆ウィンク「注目してほしいですね（笑）」