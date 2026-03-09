第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド、プールDは8日（日本時間9日）、マイアミで行われ、ドミニカ共和国が12−1の7回コールドでオランダを破り、開幕2連勝とした。オランダは1勝2敗となった。

初回から主導権を握った。先頭のタティス（パドレス）から連続四球などで1死一、二塁とすると、4番・ゲレロ（ブルージェイズ）の左前適時打で先制。さらに続くマチャド（パドレス）の二ゴロ併殺崩れの間に加点し、この回2点を奪った。

1点差とされた3回には、1死一塁からゲレロが豪快な左越え2ランを放ち、リードを広げた。

5回には1死一、三塁から6番・カミネロ（レイズ）が2試合連続となる左越え3ランを叩き込むと、8番・ウェルズ（ヤンキース）も右越え2ラン。なおも攻め立て、1死一、三塁から犠飛で得点を重ね、この回一挙6得点。7回には3番・ソト（メッツ）の中越え2ランで12点目を挙げ、コールド勝ちを決めた。

この結果、D組はドミニカ共和国、ベネズエラがともに2勝0敗で並ぶ。C組で1位突破を決めた日本は、準々決勝（日本時間15日）でD組2位との対戦となるが、その相手は――。9日（同10日）はドミニカ共和国がイスラエル、ベネズエラはニカラグアと戦う。