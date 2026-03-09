ブンデス日本人対決はスコアレスドロー…S・パウリ藤田&安藤がスタメン、フランクフルト堂安は途中出場
[3.8 ブンデスリーガ第25節 ザンクト・パウリ 0-0 フランクフルト]
ブンデスリーガ第25節が8日に行われ、15位ザンクト・パウリと7位フランクフルトは0-0で引き分けた。
S・パウリではMF藤田譲瑠チマが先発フル出場し、同じくスタメンのDF安藤智哉は後半21分までプレー。ベンチスタートのFW原大智に出番はなかった。フランクフルトのMF堂安律は2試合続けて先発を外れ、後半21分に途中出場。DF小杉啓太はメンバー外だった。
試合はアウェーのフランクフルトがボールを握る展開。しかし、S・パウリが激しいプレスで自由を与えず、膠着状態が続いた。
ハーフタイム明けからもゲームに動きがない中、フランクフルトは後半21分に堂安をピッチへ送り出す。日本代表MFは右サイドで攻撃を作り、プレースキッカーも務めたが、決定打には至らなかった。
対するS・パウリの藤田も終盤にミドルシュートや惜しいラストパスで会場を沸かせたものの、得点に結び付かず。両チームで勝ち点を分け合う結果に終わった。
S・パウリは連勝が2で止まったが、3試合負けなし(2勝1分)。フランクフルトは2戦無敗(1勝1分)となった。
