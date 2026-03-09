リーグ・アン 25/26の第25節 ブレストとルアーブルの試合が、3月9日01:15にスタッド・フランシス・ルブレにて行われた。

ブレストはルドビク・アジョルケ（FW）、エリック・エビンベ（MF）、カモリ・ドゥンビア（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するルアーブルは瀬古 歩夢（DF）、イッサ・スーメレ（FW）、ソフィアン・ブファル（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。45+2分に試合が動く。ブレストのケニー・ララ（DF）のアシストからロマン・デルカスティーヨ（MF）がゴールを決めてブレストが先制。

ここで前半が終了。1-0とブレストがリードしてハーフタイムを迎えた。

63分、ルアーブルは同時に3人を交代。ゴティエ・ロリス（DF）、ヤニス・ゾアウィ（MF）、ケニー・クタント（FW）に代わりステファン・ザガドゥ（DF）、エンゾ・コッフィ・ビネト（FW）、ムバワナ・サマッタ（FW）がピッチに入る。なお、ゴティエ・ロリス（DF）は負傷による交代とみられる。

70分、ブレストが選手交代を行う。エリック・エビンベ（MF）からレミー・ラスカリー（FW）に交代した。

その直後の71分ブレストに貴重な追加点が入る。カモリ・ドゥンビア（MF）のアシストからルドビク・アジョルケ（FW）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ブレストが2-0で勝利した。

なお、ルアーブルに所属する瀬古 歩夢（DF）はフル出場した。

2026-03-09 03:20:42 更新