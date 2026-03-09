リーグ・アン 25/26の第25節 ニースとレンヌの試合が、3月9日01:15にアリアンツ・リビエラにて行われた。

ニースはソフィアン・ディオプ（FW）、ラウル・ルーシェ（MF）、モルガン・サンソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレンヌはアルノー・ノルダン（FW）、エステバン・ルポール（FW）、ムーサ・アルタマリ（MF）らが先発に名を連ねた。

13分に試合が動く。レンヌのバランタン・ロニエ（MF）のアシストからエステバン・ルポール（FW）がゴールを決めてレンヌが先制。

18分、ニースが選手交代を行う。コジョウ・ペプラオポン（DF）に代わりダンテ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

20分レンヌが追加点。ムーサ・アルタマリ（MF）のアシストからセバスティアン・シマニスキ（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とレンヌがリードしてハーフタイムを迎えた。

ニースは後半の頭から2人が交代。モハメドアリ・チョー（FW）、ヒシャム・ブダウイ（MF）に代わりケビン・カルロス（FW）、カイエル・ブダーシュ（MF）がピッチに入る。

46分、レンヌが選手交代を行う。セバスティアン・シマニスキ（MF）からジャウイ・シセ（MF）に交代した。

70分、レンヌは同時に3人を交代。エステバン・ルポール（FW）、ムーサ・アルタマリ（MF）、アルノー・ノルダン（FW）に代わりブレール・エンボロ（FW）、ルドビッチ・ブラス（MF）、ノルダン・ミュキエル（FW）がピッチに入る。

71分、ニースが選手交代を行う。ソフィアン・ディオプ（FW）からティアゴ・ゴウベイア（FW）に交代した。

74分レンヌが追加点。ブレール・エンボロ（FW）のアシストからルドビッチ・ブラス（MF）がゴールで0-3。3点差となる。

80分、ニースが選手交代を行う。ラウル・ルーシェ（MF）からアントワーヌ・メンディ（DF）に交代した。

87分、レンヌが選手交代を行う。マハマドウ・ナギダ（DF）に代わりアブデルハミド・ブードラル（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

後半終了間際の90+2分レンヌが追加点。バランタン・ロニエ（MF）のアシストからノルダン・ミュキエル（FW）がゴールで0-4。4点差となる。

以降は試合は動かず、レンヌが0-4で勝利した。

なお、ニースは37分にダンテ（DF）、86分にティアゴ・ゴウベイア（FW）に、またレンヌは81分にジャウイ・シセ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-09 03:20:47 更新