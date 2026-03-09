リーグ・アン 25/26の第25節 リールとロリアンの試合が、3月9日01:15にデカトロン・アリーナ＝スタッド・ピエール・モーロワにて行われた。

リールはガエタン・ペラン（MF）、マティアス・フェルナンデス（FW）、ハウコンアルナル・ハラルドソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するロリアンはアイェグン・トシン（FW）、カリム・デルマネ（MF）、ジャンビクトル・マケンゴ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

65分に試合が動く。リールのナビル・ベンタレブ（MF）のアシストからマティアス・フェルナンデス（FW）がゴールを決めてリールが先制。

66分、ロリアンは同時に2人を交代。ジャンビクトル・マケンゴ（MF）、アイェグン・トシン（FW）に代わりテオ・ル・ブリ（MF）、バンバ・ディエン（FW）がピッチに入る。

73分、リールは同時に3人を交代。チアゴ・サントス（DF）、ガエタン・ペラン（MF）、アイウブ・ブアディ（MF）に代わりトーマス・ムニエ（DF）、フェリックス・コレイア（FW）、ヌガル・ムカウ（MF）がピッチに入る。

74分、ロリアンは同時に2人を交代。アルセーヌ・クアシ（DF）、パノス・カツェリス（MF）に代わりダーリン・ヨンワ（DF）、サンブ・スマノ（FW）がピッチに入る。

80分、ロリアンが選手交代を行う。カリム・デルマネ（MF）からSemedo Daniel Xavier（MF）に交代した。

87分、リールは同時に2人を交代。マティアス・フェルナンデス（FW）、ハウコンアルナル・ハラルドソン（MF）に代わりノア・エジュマ（FW）、ソリバ・ディアウネ（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の90+3分ロリアンが同点に追いつく。アーサー・エボン（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、リールは22分にガエタン・ペラン（MF）、32分にアイサ・マンディ（DF）、32分にベルケ・エゼル（GK）、90+1分にナビル・ベンタレブ（MF）に、またロリアンは55分にバモ・メイテ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

