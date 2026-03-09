上田綺世が2ゴール！　フェイエノールト、先制するもNACブレダとドロー…渡辺剛はフル出場

🙏みんなが待ってた待望の一撃🙏 #上田綺世 の今シーズン19ゴール目は 公式戦12戦ぶりとなる2026年初得点‼️ 3ヶ月ぶりとなるゴールで 長かったトンネルをついに抜け出す👏 🇳🇱 エールディヴィジ第26節 ⚔️ NACブレダ v フェイエノールト 🔗 https://t.co/8DGfSB0DSK pic.twitter.com/B9iykq72EQ

上田綺世、完全復活か‼️‼️



試合を振り出しに戻したのは

フェイエノールトのエース #上田綺世 🇯🇵



スターリングのキープを起点に

再び頭でゲットゴール💥💥



このゴールでシーズン20点の

大台に乗せる🙌



