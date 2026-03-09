上田綺世が３か月ぶりのゴール！ヘディングで２発も…フェイエノールトは３−３ドロー。渡辺剛はフル出場
現地３月８日に開催されたオランダリーグ第26節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトが、NACブレダと敵地で対戦した。
上田と渡辺が揃って先発したフェイエノールトは、19分に先制に成功する。
ハジ・ムサの右CKに上田がヘディングで合わせて、ゴールネットを揺らした。27歳の日本代表アタッカーは、12月６日に行なわれた第15節のズウォーレ戦で４得点をマークして以来、およそ３か月ぶりのゴールとなった。
先手を取ったフェイエノールトは、しかし22分に左CKの流れから被弾。30分にヴァレンテのミドルシュートで再びリードするも、39分と45＋３分に失点し、２−３で前半を終える。
後半に入って53分、すぐにスコアボードを振り出しに戻す。左サイドからのボスのクロスに上田がまたも頭で合わせて、ゴールネットを揺らした。これが今季20ゴール目となった。
その後、なかなか勝ち越し弾を奪えないフェイエノールトは、86分に上田に代えて、テングステッドを投入。90＋６分、そのテングステッドへのタックルで相手が一発退場となり、数的有利となるも残り時間は少なく、最後までゴールを挙げられなかった。
このまま３−３のドローで終了。アウェーチームは連敗を回避したものの、勝ち切れなかった。
なお、渡辺はフル出場で奮闘した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】上田綺世がヘディングで２発！
