フェイエノールト上田綺世が待望のゴール! CKで強烈ヘッド弾…92日ぶり得点で今季19点目
待望のゴールが生まれた。フェイエノールトの日本代表FW上田綺世は8日のオランダ・エールディビジ第26節・NAC戦で前半19分に先制ゴール。2026年初ゴールで、3か月ぶりの得点となった。
前半19分、右CKをFWアニス・ハジ・ムーサが蹴ると、ファーサイドの上田が反応。体勢を低くかがめながら、勢いをつけてヘディングシュートを叩き込んだ。
上田の得点は2025年12月6日の第15節・ズウォレ戦で4得点を決めて以来92日ぶり。出場したリーグ戦では9試合ぶり、公式戦では12試合ぶりとなる今季リーグ戦19ゴール目になった。なお、いまだに上田は得点ランク首位をキープ。13得点の2位と6点差をつけた。
