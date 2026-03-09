みんなが待ってた待望の一撃#上田綺世 の今シーズン19点ゴール目は

公式戦12戦ぶりとなる2026年初得点‼️



3ヶ月ぶりとなるゴールで

長かったトンネルをついに抜け出す



エールディヴィジ第26節

⚔️ NACブレダ v フェイエノールト

https://t.co/8DGfSB0DSK pic.twitter.com/TaWWiEzVQ1