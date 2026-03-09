プロ・リーグ 25/26の第28節 ヘントとメヘレンの試合が、3月9日00:00にゲラムコ・アレナにて行われた。

ヘントは橋岡 大樹（DF）、ウィルフリード・カンガ（FW）、マックス・ディーン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するメヘレンはマイロン・ファンブレデローデ（FW）、バウケ・ブルスマ（FW）、ケアノ・バンラフェルグエム（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ヘントに所属する伊藤 敦樹（MF）はベンチからのスタートとなった。

19分、ヘントが選手交代を行う。ウィルフリード・カンガ（FW）からCisse Ibrahima（FW）に交代した。

31分に試合が動く。ヘントのマックス・ディーン（FW）がPKを決めてヘントが先制。

さらに45+2分ヘントが追加点。レオナルド・ロペス（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とヘントがリードしてハーフタイムを迎えた。

メヘレンは後半の頭から2人が交代。モリー・コナテ（MF）、ケアノ・バンラフェルグエム（MF）に代わりビル・アントニオ（FW）、ベニト・ラマン（FW）がピッチに入る。

60分、ヘントが選手交代を行う。洪 賢錫（MF）に代わりモモドゥ・ソンコ（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

69分、メヘレンのルドゥアヌ・アラル（DF）のアシストからマイロン・ファンブレデローデ（FW）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

74分、メヘレンが選手交代を行う。ケリム・ムラブティ（FW）からマクシム・キレエフ（MF）に交代した。

82分、ヘントは同時に3人を交代。チアゴ・アラウージョ（FW）、マックス・ディーン（FW）、橋岡 大樹（DF）に代わりジャンケビン・デュベルン（DF）、エメ・オムバ（MF）、ハティム・エサウアビ（DF）がピッチに入る。

その直後の83分ヘントに貴重な追加点が入る。Cisse Ibrahima（FW）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

その後もメヘレンの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ヘントが3-1で勝利した。

なお、ヘントに所属する橋岡 大樹（DF）は先発し82分までプレーした。伊藤 敦樹（MF）は出場しなかった。

2026-03-09 02:20:59 更新