ブンデスリーガ 25/26の第25節 ザンクトパウリとアイントラハト・フランクフルトの試合が、3月8日23:30にミラントア・シュタディオンにて行われた。

ザンクトパウリは藤田 譲瑠チマ（MF）、安藤 智哉（DF）、ダネル・シナニ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアイントラハト・フランクフルトはジャン・バホーヤ（FW）、ヨナタン・ブルカート（FW）、アルノー・カリムエンド（FW）らが先発に名を連ねた。なお、ザンクトパウリに所属する原 大智（FW）、アイントラハト・フランクフルトに所属する堂安 律（MF）はそれぞれベンチからのスタートとなった。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、0-0のスコアレスドローという結果になった。

なお、ザンクトパウリに所属する藤田 譲瑠チマ（MF）はフル出場した。安藤 智哉（DF）は先発し66分までプレーした。62分にイエローカードを受けている。原 大智（FW）は出場しなかった。

また、アイントラハト・フランクフルトに所属する堂安 律（MF）は66分から交代で出場した。76分にイエローカードを受けている。

2026-03-09 01:40:16 更新