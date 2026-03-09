小園が大谷からの投稿に“返信”

■日本 4ー3 豪州（8日・東京ドーム）

野球日本代表「侍ジャパン」の小園海斗内野手（広島）は9日未明に自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新した。8日のオーストラリア戦直後に大谷翔平投手（ドジャース）からの“イジリ”メッセージに返答する形で投稿を行った。

侍ジャパンはこの日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCでオーストラリアに4-3で勝利し、1位通過を決めた。ここまでの3試合で小園は野手で唯一人の未出場となっているが、チームの中心選手から受けたエールに“即レス”で応えた。

小園が引用した写真は、日付が変わる直前に大谷が自身のストーリーズ機能で「ラストサムライ」の文言を添えて投稿したベンチでグータッチしている写真だった。自身へ向けられた熱い“激励投稿”に対して「ラストサムライがんばります」という文言を添える形で力強く返信した。

侍ジャパンは9日の休養日を挟み、10日にチェコと対戦する。すでに1次ラウンド突破を決めているだけに、“ラストサムライ”が出場するのか注目だ。（Full-Count編集部）