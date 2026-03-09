日本人対決は互いに譲らず。藤田＆安藤が先発のザンクトパウリ、堂安が途中出場のフランクフルトと０−０ドロー
現地３月８日に開催されたブンデスリーガ第25節で、藤田譲瑠チマ、安藤智哉、原大智が所属するザンクトパウリと堂安律を擁するフランクフルトが前者のホームで対戦した。
ザンクトパウリは藤田と安藤が先発、原がベンチスタート。一方のフランクフルトは堂安が２試合続けてベンチスタートとなった。
立ち上がりから膠着状態が続いたなか、ホームチームが23分に決定機を創出。シナニの左CKにニアサイドで反応した安藤がヘディングシュート。こぼれ球にペレイラ・ラージがダイレクトで合わせるも、わずかにゴール左に外れる。
さらに31分にはボックス手前のやや左寄りからシナニがミドルを狙ったが右のポストを叩いた。
一方、アウェーチームはボールを握りながらも、ほとんど決定機を作れず。このままスコアレスで前半を終える。
後半に入って65分、フランクフルトはホイルンドに代えて堂安を投入する。74にはその堂安が右サイドでボールを受けてクロスを供給するも、味方には合わない。
90＋１分、ザンクトパウリが攻め込む。藤田が反転からドリブルで持ち上がって右足のシュートを放つも、相手にブロックされる。さらにその６分後には藤田がゴール前に際どいパスを供給したが、わずかに味方には合わなかった。
結局、スコアは最後まで動かず、試合は０−０で終了した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】Jリーガーが好きな女性タレントは？長澤まさみ、ガッキー、広瀬すずらを抑えての１位は…
ザンクトパウリは藤田と安藤が先発、原がベンチスタート。一方のフランクフルトは堂安が２試合続けてベンチスタートとなった。
立ち上がりから膠着状態が続いたなか、ホームチームが23分に決定機を創出。シナニの左CKにニアサイドで反応した安藤がヘディングシュート。こぼれ球にペレイラ・ラージがダイレクトで合わせるも、わずかにゴール左に外れる。
一方、アウェーチームはボールを握りながらも、ほとんど決定機を作れず。このままスコアレスで前半を終える。
後半に入って65分、フランクフルトはホイルンドに代えて堂安を投入する。74にはその堂安が右サイドでボールを受けてクロスを供給するも、味方には合わない。
90＋１分、ザンクトパウリが攻め込む。藤田が反転からドリブルで持ち上がって右足のシュートを放つも、相手にブロックされる。さらにその６分後には藤田がゴール前に際どいパスを供給したが、わずかに味方には合わなかった。
結局、スコアは最後まで動かず、試合は０−０で終了した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】Jリーガーが好きな女性タレントは？長澤まさみ、ガッキー、広瀬すずらを抑えての１位は…