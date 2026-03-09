今季19ゴール目を挙げた上田。（C）Getty Images

　現地３月８日に開催されたオランダリーグ第26節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトが、NACブレダと敵地で対戦している。

　日本人コンビが揃って先発となったフェイエノールトは、19分に均衡を破る。

 
　アニス・ハジ・ムサの右CKから上田が強烈なディングシュートを叩き込んでみせた。

　日本代表のエースは、これが今シーズンのリーグ戦19点目。現地12月６日に行なわれた第15節のズウォーレ戦で４得点を挙げて以来、およそ３か月ゴールがなかったなか、待望の一発が生まれた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】３か月ぶりの得点！ 上田綺世がCKから強烈ヘディング弾！

 