ついに待望の一発！ フェイエ上田綺世が３か月ぶりの得点！ CKから強烈ヘッド弾！
現地３月８日に開催されたオランダリーグ第26節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトが、NACブレダと敵地で対戦している。
日本人コンビが揃って先発となったフェイエノールトは、19分に均衡を破る。
アニス・ハジ・ムサの右CKから上田が強烈なディングシュートを叩き込んでみせた。
日本代表のエースは、これが今シーズンのリーグ戦19点目。現地12月６日に行なわれた第15節のズウォーレ戦で４得点を挙げて以来、およそ３か月ゴールがなかったなか、待望の一発が生まれた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】３か月ぶりの得点！ 上田綺世がCKから強烈ヘディング弾！
