アメリカなどの攻撃が続くイランで8日、殺害された最高指導者ハメネイ師の後継者が決まったと報じられました。ただ氏名は明かされておらず暗殺を警戒している可能性があります。

8日に公開された映像では、首都テヘランの燃料貯蔵施設から激しい炎と煙が上がっています。イスラエル軍はエネルギー施設への攻撃で、イランの軍隊への燃料供給に打撃を与える狙いがあります。

こうした中、ロイター通信は8日イランメディアを引用しハメネイ師の後継者がすでに選出されたとの情報を伝えました。後継者をめぐってはハメネイ師の二男、モジタバ・ハメネイ師が有力候補と伝えられていましたがこれまでのところ具体的な氏名は公表されていません。

これに先だってイスラエル軍はSNSへの投稿で「後継者や、その指名役全員を標的にする」と警告していてイラン側が暗殺を警戒して氏名の公表を控えている可能性もあります。

トランプ大統領は対米強硬派とされるモジタバ師について、「受け入れられない」と発言する一方で、後継者との交渉の是非にもたびたび言及していて新体制が発足した場合にはアメリカ側と水面下での交渉が活発化する可能性もあります。