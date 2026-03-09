フジテレビ系アニメ「サザエさん」（日曜・午後６時半）が８日の放送で、２月２２日に８９歳で死去した声優・桂玲子さんを追悼した。桂さんは波野イクラちゃんなどの声を担当した。

オープニングの後、放送が始まると桂さんを悼むテロップが流れた。「放送開始以来昨年まで波野イクラ、リカちゃん、かおりちゃんの声優を務めていただいた桂玲子さんが逝去されました」と伝えた。続けて「ワンパクでかわいらしいイクラちゃん クラスのマドンナ的存在のかおりちゃんやちょっとおませなリカちゃんもその巧みな表現力で演じ分けてくださいました 桂玲子さん、長い間本当にありがとうございました」と番組から感謝のコメントも流れた。

桂玲子さんが所属する東京俳優生活協同組合（俳協）が４日、公式サイトで訃報を伝えた。「当組合所属俳優 桂 玲子 儀 令和８年２月２２日（日）午前９時３３分、誤嚥性（ごえんせい）肺炎による呼吸不全のため永眠いたしました。享年８９」。通夜葬儀は親族の意向で近親者のみで行われた。俳協は「長年にわたり、俳優 桂玲子にご声援、ご指導、ご鞭撻（べんたつ）を賜りまして誠にありがとうございました。ここに生前のご厚誼（こうぎ）に深謝するとともに、謹んでご通知申し上げます」とした。

桂さんは「サザエさん」でイクラちゃんの初代声優を務めた。イクラちゃんのほか、カツオのクラスメート・かおりちゃん、タラちゃんのガールフレンド・リカちゃんの声も担当。昨年６月に降板が発表され、イクラちゃんの声は平井祥恵に交代していた。