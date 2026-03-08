NACvsフェイエノールト スタメン発表
[3.8 オランダ・エールディビジ第26節](ラット・フェルレフ・スタディオン)
※24:45開始
<出場メンバー>
[NACブレダ]
先発
GK 99 D. Bielica
DF 4 B. Kemper
DF 8 クリント・リーマンス
DF 12 レオ・グライムル
DF 25 C. Valerius
MF 2 B. Lucassen
MF 14 カマル ソワー
MF 16 M. Balard
MF 90 ルイス・ホルトビー
FW 7 チャールズ=アンドレアス ブリム
FW 24 アンドレ・アイェウ
控え
GK 31 コスタス・ランプロー
DF 3 デニス・オドイ
DF 15 エネス・マフトヴィック
DF 21 J. Candelaria
DF 22 R. Hillen
MF 10 M. Nassoh
MF 11 R. Paula
MF 20 F. Oldrup Jensen
FW 19 アミン・サラマ
FW 26 P. Reulen
FW 32 J. Talvitie
FW 55 B. Ghalidi
監督
Carl Hoefkens
[フェイエノールト]
先発
GK 22 ティモン・ベレンロイター
DF 4 渡辺剛
DF 15 ジョーダン・ボス
DF 20 M. Deijl
DF 21 アネル・アフメドジッチ
MF 6 ファン・インボム
MF 7 ヤクブ・モデル
MF 10 ルシアーノ・バレンテ
FW 9 上田綺世
FW 19 ラヒーム・スターリング
FW 23 アニス・ハジ・ムーサ
控え
GK 13 シュテファン・ベンダ
GK 39 リアム・ボシン
DF 2 バート・ニーウコープ
DF 30 ジョーダン・ロトンバ
MF 24 タイス・クラーイエベルト
MF 28 ウサマ・タルガリン
MF 44 T. van den Elshout
FW 11 ゴンサロ・ボルジェス
FW 17 キャスパー・テングステット
FW 27 ガウスー・ディアラ
FW 32 アイメン・スリティ
監督
ロビン・ファン・ペルシー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
