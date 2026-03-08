[3.8 オランダ・エールディビジ第26節](ラット・フェルレフ・スタディオン)

※24:45開始

<出場メンバー>

[NACブレダ]

先発

GK 99 D. Bielica

DF 4 B. Kemper

DF 8 クリント・リーマンス

DF 12 レオ・グライムル

DF 25 C. Valerius

MF 2 B. Lucassen

MF 14 カマル ソワー

MF 16 M. Balard

MF 90 ルイス・ホルトビー

FW 7 チャールズ=アンドレアス ブリム

FW 24 アンドレ・アイェウ

控え

GK 31 コスタス・ランプロー

DF 3 デニス・オドイ

DF 15 エネス・マフトヴィック

DF 21 J. Candelaria

DF 22 R. Hillen

MF 10 M. Nassoh

MF 11 R. Paula

MF 20 F. Oldrup Jensen

FW 19 アミン・サラマ

FW 26 P. Reulen

FW 32 J. Talvitie

FW 55 B. Ghalidi

監督

Carl Hoefkens

[フェイエノールト]

先発

GK 22 ティモン・ベレンロイター

DF 4 渡辺剛

DF 15 ジョーダン・ボス

DF 20 M. Deijl

DF 21 アネル・アフメドジッチ

MF 6 ファン・インボム

MF 7 ヤクブ・モデル

MF 10 ルシアーノ・バレンテ

FW 9 上田綺世

FW 19 ラヒーム・スターリング

FW 23 アニス・ハジ・ムーサ

控え

GK 13 シュテファン・ベンダ

GK 39 リアム・ボシン

DF 2 バート・ニーウコープ

DF 30 ジョーダン・ロトンバ

MF 24 タイス・クラーイエベルト

MF 28 ウサマ・タルガリン

MF 44 T. van den Elshout

FW 11 ゴンサロ・ボルジェス

FW 17 キャスパー・テングステット

FW 27 ガウスー・ディアラ

FW 32 アイメン・スリティ

監督

ロビン・ファン・ペルシー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります