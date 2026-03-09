セリエA 25/26の第28節 ボローニャとベローナの試合が、3月8日23:00にレナート・ダッラーラにて行われた。

ボローニャはサンティアゴ・カストロ（FW）、ジョナサン・ロウ（FW）、イェンス・オドゴーア（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベローナはキーロン・ボウイ（FW）、ギフト・オルバン（FW）、ドマゴイ・ブラダリッチ（DF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

後半開始早々の49分に試合が動く。ボローニャのナディル・ゾルテア（DF）のアシストからジョナサン・ロウ（FW）がゴールを決めてボローニャが先制。

しかし、53分ベローナが同点に追いつく。マルティン・フリーゼ（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに57分ベローナが逆転。ギフト・オルバン（FW）のアシストからキーロン・ボウイ（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。ベローナが1-2で勝利した。

なお、ボローニャは40分にルイス・ファーガソン（MF）に、またベローナは16分にキーロン・ボウイ（FW）、42分にアブドゥ・ハールイ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-09 01:10:21 更新