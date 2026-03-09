リーグ・アン 25/26 第25節 Rランス vs メッス 試合結果
リーグ・アン 25/26の第25節 Rランスとメッスの試合が、3月8日23:00にスタッド・ボラルト・デレリスにて行われた。
Rランスはオドソンヌ・エドゥアール（FW）、アブダラー・シマ（FW）、フロリアン・トバン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するメッスはハビブ・ディアロ（FW）、ギオルギ・クビリタイア（FW）、アルファ・トゥーレ（MF）らが先発に名を連ねた。
前半終了間際にスコアが動く。44分に試合が動く。Rランスのアブダラー・シマ（FW）のアシストからサウド・アブドゥルハミド（DF）がゴールを決めてRランスが先制。
ここで前半が終了。1-0とRランスがリードしてハーフタイムを迎えた。
メッスは後半の頭から選手交代。ブバカル・トラオレ（MF）からジェシー・デマンゲ（MF）に交代した。
46分、Rランスが選手交代を行う。ニダル・チェリック（DF）からアマドゥ・ハイダラ（MF）に交代した。
その直後の46分Rランスが追加点。アドリアン・トマソン（MF）のアシストからフロリアン・トバン（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。
さらに52分Rランスが追加点。マテュー・ユドル（DF）のアシストからアマドゥ・ハイダラ（MF）がゴールで3-0。3点差となる。
その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、Rランスが3-0で勝利した。
なお、メッスは14分にジャンフィリップ・グバミン（MF）、48分にアルファ・トゥーレ（MF）、90分にウリエミシェル・ガブ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。
2026-03-09 01:10:36 更新