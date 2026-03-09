生後約１０か月の息子を殺害したとして、神戸市西区の４２歳の女が兵庫県警に逮捕されました。海で無理心中を図ったとみられています。



兵庫県警明石署が３月８日（日）、殺人の疑いで逮捕したのは、神戸市西区在住の事務員・荒木絵梨子容疑者（４２）です。



同署によると荒木容疑者は、生後約１０か月の息子・荒木利斗ちゃんを殺害した疑いが持たれています。



８日（日）午前４時半ごろに、明石市の大蔵海岸公園管理事務所の職員が巡回中に、海岸から１〜２ｍ離れた水面に、荒木容疑者と利斗ちゃんがうつ伏せに浮いているのを発見。





２人とも病院に搬送されましたが、利斗ちゃんはその後、死亡が確認されました。取り調べに対し、荒木容疑者は「息子と一緒に死にたいと思って海に飛び込みました」と述べ、容疑を認めているということです。また、“父親が病気で倒れ入院した。父親と生活している祖母の面倒を見ることになると、金銭面の問題も出てくる。育児も大変で将来を悲観していた”という旨も供述しているということです。明石署は、荒木容疑者が無理心中を図ったとみて捜査しています。