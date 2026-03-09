プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「レモンクリームパスタ」 「ブロッコリーのマヨサラダ」 「鶏肉のカレースープ」 の全3品。
具材は少なくてもおしゃれでサッと出来上がるパスタがメインの献立です。

【主食】レモンクリームパスタ
レモンの酸味効果で見た目よりもさっぱりとした味のパスタです。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：1026Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

スパゲティー  200g
  塩  (ゆでる用)20g
シメジ  1/2袋
ベーコン  (ブロック)80g
レモン  (輪切り)2枚
ニンニク  1片
バター  20g
＜ソース＞
  生クリーム  200ml
  粉チーズ  大さじ2~3
  レモン汁  大さじ1~2
塩  少々
粗びき黒コショウ  少々

【下準備】

シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。ベーコンは1cm角の棒状に切る。ニンニクは縦半分に切って芽を取り、押しつぶす。

©Eレシピ



【作り方】

1. スパゲティーはたっぷりの分量外の熱湯2000mlに塩を入れ、指定の時間より1分短めにゆでてザルに上げ、ゆで汁をきる。

©Eレシピ


2. フライパンにバターとニンニクを弱火で熱し、香りがたったらレモン、ベーコン、シメジを加えてサッと炒め、レモンを取り出す。

©Eレシピ


3. ＜ソース＞の材料を加え、サッと煮詰めてスパゲティーと合わせて塩、粗びき黒コショウで味を調えニンニクを取り出す。器に盛り、レモンを添える。

©Eレシピ


火を通し過ぎると分離してくるので注意して下さい。

【副菜】ブロッコリーのマヨサラダ
この時期甘いブロッコリーに卵たっぷりのマヨネーズソースがよく合います。

©Eレシピ


調理時間：15分
カロリー：150Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

ブロッコリー  1/3~1/2株 ＜マヨドレッシング＞
  ゆで卵  1個
  ツナ  (缶)30g
  マヨネーズ  大さじ1~2
  白ワインビネガー  小さじ1/2
  塩コショウ  少々

【下準備】

ブロッコリーは小房に分けて軸はかたい皮をむき、1cm角に切る。熱湯でゆで、ザルに上げる。

©Eレシピ



【作り方】

1. ＜マヨドレッシング＞のゆで卵は細かく刻み、ボウルで他の材料と混ぜ合わせる。

©Eレシピ


2. ブロッコリーを器に盛り、＜マヨドレッシング＞をたっぷりかける。

©Eレシピ



【スープ・汁】鶏肉のカレースープ
スパイシーで体もポカポカ温まるスープです。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：195Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

鶏もも肉  1/3枚(60g)
玉ネギ  1/4個
ニンジン  3cm
＜スープ＞
  水  200ml
  牛乳  200ml
  カレー粉  小さじ1
  固形スープの素  小さじ1
塩コショウ  少々
バター  5g
ドライパセリ  適量

【下準備】

鶏もも肉はひとくち大より小さめに切り、玉ネギ、皮をむいたニンジンは粗めのはみじん切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋でバターを中火で熱し、鶏もも肉を炒める。色が変わったら玉ネギ、ニンジンを加えて炒め合わせる。

©Eレシピ


2. しんなりしたら＜スープ＞の材料を加えてニンジンが柔らかくなるまで煮る。塩コショウで味を調えて器に注ぎ、ドライパセリを振る。

©Eレシピ