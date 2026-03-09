＜全人代＞王毅外交部長：中米は互いを変えることはできなくとも、付き合い方は変えられる

第14期全国人民代表大会第4回会議は3月8日、外交をテーマにした記者会見を行いました。王毅外交部長は中米関係について、「中米はいずれも大国であり、互いに相手を変えることはできないが、付き合い方は変えることができる。それは相互尊重の態度と平和共存の一線を守り、協力・ウィンウィンの未来を勝ち取ることであり、そうしてこそ両国人民の利益に合致し、国際社会の期待にも合致する」と語りました。

王毅外交部長はまた、「両国元首が最高レベルの良好な意思疎通を保っていることが中米関係の改善と発展にとっての重要な戦略的保障となっており、中米関係が波乱を経験しながらも全体的な安定を実現する後押しとなってきた。現在必要なのは、双方がそのために周到に準備を整え、適切な環境を作り出し、既存の相違点をコントロールし、不必要な干渉を排除することだ。中国の態度は終始前向きで開放的であり、カギとなるのは米国側も共に同じ方向に向かって進むことだ。双方が誠意と信頼をもって接すれば、協力のリストを絶えず伸ばし、問題のリストを絶えず縮め、両国元首の戦略的指導の下で、両国国民が共に満足する成果を勝ち取り、国際社会が歓迎するコンセンサスに達し、2026年を中米関係が健全で安定し、持続可能な発展へと向かう象徴的な年にすることができると確信している」と述べました。（提供/CGTN Japanese）