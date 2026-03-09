ミラノ・コルティナ冬季五輪スノーボードのスロープスタイルで優勝した女子の深田茉莉（ヤマゼン）選手と、男子の蘇翊鳴（スウイーミン）選手（中国）が７日、冬場の活動拠点としている中国河北省張家口で開かれた金メダル獲得を祝う式典に出席した。

２人を指導した佐藤康弘コーチも参加し、駆けつけた中国人ファンから祝福を受けた。（張家口 出水翔太朗）

ミラノ大会では、蘇選手がスロープスタイルで優勝を決めた後、佐藤コーチが感極まって涙を流す様子が中国のＳＮＳで広まり、「国籍を超えた師弟の絆」などと称賛する投稿が相次いでいた。日中関係は冷え込んだ状態が続くが、サインを求める中国人ファンが殺到するほどの人気ぶりで、佐藤コーチは「今後もスノーボードを通して日中間の交流に貢献したい」と話した。蘇選手は「初心を忘れず努力し、さらに大きな夢を追いかけたい」と意気込んだ。

張家口は２０２２年北京五輪の会場で、冬のリゾート地としても知られる。佐藤コーチによると、日本の選手が張家口でトレーニングしたり、自身が経営する埼玉県内の練習施設を中国の選手が利用したりするなど、競技を通じた両国間の交流が続いている。