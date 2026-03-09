MOTHERのカプセルコレクション「HAIL MARY」登場♡プレッピースタイルを今の感覚に

2026年春、デニムブランドMOTHERから新たなカプセルコレクション「HAIL MARY（ヘイル・メアリー）」が登場します。アメリカンカレッジスポーツのユニフォームやヴィンテージプレッピースタイルをインスピレーションに、スポーティさとクラシックな雰囲気を絶妙にミックス。どこかノスタルジックでありながら、今のムードにフィットするスタイルが魅力です。遊び心を感じるデザインとリラックス感のある着こなしで、春のファッションを軽やかに楽しめるコレクションです♪

プレッピー×スポーツの新スタイル



「HAIL MARY」とは、試合終了間際に放たれる“最後の一投”を意味する言葉。祈りのように運命を託す瞬間をイメージし、コレクション名に込められています。

アメリカ北東部アップステートの静かな田園風景を舞台に、競技性と素朴さが共存する世界観を表現。

ピケ素材のポロシャツやラグビーストライプ、端正なオックスフォードシャツなど、プレッピースタイルの定番に柔らかなデニムやペザントスカートをミックスしています。

さらに、「The Losers」「SPORTS」「Rookie Mistake」といったユーモアあるフレーズを配したグラフィックTシャツが、アイビーリーグの正統派とアウトサイダーの視点を軽やかに表現。

クラシックなスタイルを今のバランスへと引き寄せたコレクションです。

カレッジムード漂うカラーとアイテム



THE BOXY MATCH（TOPS）／LIL RERUN ZIP SNEAK（PANTS）

TOPS 価格：47,300円／PANTS 価格：61,600円

カラーパレットは、ディープネイビーやクリムゾン（深い赤）、アイボリー、グリーンなど、スクールカラーを思わせるクラシックな色合いがベース。

ベースボールキャップやチームバッグを思わせるダッフルバッグに、シルクスカーフやハンドビーズのビーニーを合わせることで、スポーティと柔らかさが自然に調和します。

コレクションには、デイリーに取り入れやすいトップスやデニムパンツがラインナップ。

THE LIL MATCH

価格：36,300円

THE ITTY BITTY RINGGER

価格：20,900円

LIL LEMON TWIST SNEAK

価格：45,100円

「HAIL MARY」は、2026年3月4日よりELLE SHOPにて順次発売中。さらにRon Hermanをはじめとする各取扱店舗でも順次展開予定です。

自由な気持ちで楽しむ春スタイル♡

MOTHERのカプセルコレクション「HAIL MARY」は、伝統的なプレッピースタイルにスポーティなエッセンスを加えた春らしいラインナップ。

勝者と敗者、そのあいだに立つようなユーモアを感じるデザインが、ファッションをもっと自由に楽しませてくれます。

完全じゃなくてもいい、プレイする気持ちがあればゲームは続いていく。そんな前向きなメッセージを感じながら、春のコーディネートに取り入れてみてはいかがでしょうか♪