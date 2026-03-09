川口オートのG1「開設74周年記念グランプリ」は8日の最終日12Rで優勝戦が行われ地元・川口の高橋義弘（43＝29期）が好スタートから先頭に立つと、そのまま逃げ切って1着。昨年に続く連覇を達成すると同時に当大会4Vを達成した（G1は5V）。2着に岩見貴史、3着は永井大介が入った。

表彰式で高橋は開口一番「自分が一番、信じられないです」と偽らざる心境を語った。試走タイムが山田達也と同じ7番目の3秒31だったこともあり「何も緊張せずに行ったのが、逆に良かったかもしれませんね」とリラックスして臨めた大一番は「タイム以上に乗った感覚が良かった」と手応えは上々だった。

「決まりました」と振り返るロケットスタートで主導権を握ると「コースを外さないようにだけ考えて」詰め寄る同期の岩見を抜かせず、残り1周は「疲れていっぱいっぱいだったんで何とか…って感じで」走り、先頭でゴールを駆け抜けた。

「エンジンは5日間何もしなかったんですけど、気候が変わっても悪くなかったです」と安定した気配でポスタービジュアルに採用されるなどの期待に応えた高橋は次走の飯塚普通開催（13〜15日）を経て特別G1プレミアムカップ（18〜22日、浜松）へと向かう。