８日、湖北省武漢市の小学校で、フラワーアレンジメントを学ぶ親子。（武漢＝新華社配信／趙軍）

【新華社武漢3月8日】国際女性デーの8日、中国各地でさまざまなイベントが行われた。

８日、河南省焦作市博愛県で、パフォーマンスを披露する住民。（焦作＝新華社配信／程全）

８日、江蘇省連雲港市の幼稚園で、国際女性デーのイベントに参加する親子。（連雲港＝新華社配信／王春）

８日、山東省臨沂（りんぎ）市沂南県の活動センターで、フラワーアレンジメントコンテストに参加した人たち。（臨沂＝新華社配信／王彦氷）

８日、黒竜江省ハルビン市で開かれた女性向けの就職説明会。（ハルビン＝新華社配信／劉洋）

８日、江蘇省句容市の小学校で行われた国際女性デーのイベントで、茶芸（中国茶の作法）を学ぶ女性職員。（句容＝新華社配信／鍾学満）

８日、河南省焦作市温県の活動センターで「二人三脚」競争に参加する女性職員。（焦作＝新華社配信／徐宏星）

８日、海南省瓊海（けいかい）市で行われた国際女性デーのイベントで、陶磁器の表面に釉薬で絵を描く「釉彩」を楽しむ人たち。（瓊海＝新華社配信／蒙鍾徳）

８日、湖北省武漢市の小学校で、母に花束を贈る子どもたち。（武漢＝新華社配信／趙軍）

８日、江蘇省揚州市の幼稚園で、フラワーアレンジメントをする女性保育士。（揚州＝新華社配信／任飛）

８日、河南省済源市で開かれた女性向けの就職説明会。（ドローンから、済源＝新華社配信／苗秋鬧）

８日、福建省福州市の広場で、国際女性デーに合わせて披露された伝統演劇「越劇」。（福州＝新華社記者／林善伝）

８日、江蘇省泰興市のコミュニティーで、ゲームの列に並ぶ女性たち。（泰興＝新華社配信／顧継紅）