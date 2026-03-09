筆者の子どもが街のサッカークラブに参加したことは、以前のみんなのケータイにてご紹介した通りです。

子どもが参加しているサッカーチームの練習場所や時間帯は、学習塾やプール教室などのように、場所や時間帯が予め固定されておらず、練習場所や時間帯は日によってバラバラです。たとえば、土曜日は午前中に近所のサッカーグラウンドで、日曜日は午後から近所の小学校で練習など、チームや施設の都合にあわせて、その都度異なる場所・時間帯で練習をしています。

また、低学年は保護者による送迎が必要になりますが、送迎は私か妻のどちらかが担当します。この送迎担当も家族の都合にあわせて流動的です。こうした事情から、Googleカレンダーに「家族の予定」を登録して、そこに子どものサッカーの予定を登録しています。

本人の予定とは別に、家族共有の予定を設定している

チームの練習スケジュールは、毎月後半に翌月のスケジュールが公開されます。チームより公開されたスケジュールを元に、Googleの「Gemini」に「このPDFの○年生の練習予定を、○○（子どもの名前）サッカー練習」というタイトルで、末尾に場所を加えて」という具合にカンタンなプロンプトでお願いして少し待てば、希望通りのフォーマットでGoogleカレンダーに登録できます。

手作業で毎回時間帯や場所を登録するのに比べればずいぶん楽です。Gemini経由でのカレンダー登録は、パソコン向けでもスマートフォン向けでも、同様に利用できました。

半自動でGoogleカレンダーに登録できる

Androidスマホ向けGeminiでも動作した

しかしながら、Gemini経由でのGoogleカレンダーの登録は、現時点でプライマリーのカレンダー（予定を登録する初期設定のカレンダー）にしか登録できないという仕様上の制限があります。このため、家族と共有するカレンダーに登録するには、ここからもう一手間かける必要があります。

手順の一つ目は、一旦Gemini経由でGoogleカレンダーに登録した上で、予定一覧などから予定を選んだりして、予定の詳細画面から予定登録先を個人の予定→家族の共有予定に変更する方法です。もう一つは、Geminiからカレンダーを登録する際に、予定をiCalendarまたはCSV形式でエクスポートした上で、「家族の共有予定」にインポートする方法です。

インポートするカレンダーを「家族共有の予定」にすれば、家族のカレンダーに登録できる

修正が必要になる予定の件数が少なければ前者を、月間の予定をまとめて登録する場合には後者の方法を採用していますが、どうせならGemini上で全部完了するのが理想です。

生成AIの進歩はめざましく、画像生成や動画生成などでは「こんなことができるのか!!」と驚くことも多い反面、今回のGoogleカレンダーの共有予定への登録のように、「え、これができないの…」と、ガッカリすることもまだまだ多くあります。