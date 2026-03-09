【くまのプーさん 100エーカーの森へようこそ！】 3月中旬 発売予定 価格：1回300円

「プー(岩壁付)」

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「くまのプーさん 100エーカーの森へようこそ！」を3月中旬に発売する。価格は1回300円。

本商品は、今年2026年に原作100周年を迎える「くまのプーさん」に登場する個性あふれる人気キャラクターたちを再現したフィギュア。「ラビットの家の玄関に詰まるプー」も含む全4種類がラインナップされている。全種飾ると「100エーカーの森」の世界観を演出することもできる。

ピグレット(はちみつのツボ付)

ティガー

イーヨー

サイズ：本体 高さ最大約42mm

材質：本体 PVC

(C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.