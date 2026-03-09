【ヤマハ YZR500 (0W98) “1988 WGP500 チャンピオン”】 3月9日 出荷開始 価格：4,620円

ハセガワは3月9日に、プラモデル「ヤマハ YZR500 (0W98) “1988 WGP500 チャンピオン”」再販分の出荷を開始する。価格は4,620円。

本商品は、1988年のWGP500で、エディ・ローソンを3度目のワールドチャンピオンへと導いた「ヤマハYZR500」をキット化したもの。フレームの高剛性化「への字」型スイングアーム採用など進化をとげた'88年モデル0W98を、実車取材をもとに徹底再現している。

フロントフォークは正立サス（0W98前期）と倒立サス（0W98後期：第9戦ベルギー以降）の選択式で、レース用スタンドが付属する。デカールは別売「TF910蛍光レッドフィニッシュ」と色を合わせたカルトグラフ社製。パッケージイラストは大塚克氏が担当している。

