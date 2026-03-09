◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本8ー6韓国（2026年3月7日 東京D）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で大会連覇を狙う侍ジャパンの大谷翔平投手（31＝ドジャース）が8日深夜、自身のインスタグラムを更新した。

この日は東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、侍ジャパンはオーストラリアに4―3で辛勝。試合前の段階で準々決勝進出は決まっていたが、通算3勝0敗として1位突破を確定させた。

大谷自身は3試合連続「1番・DH」で先発出場。3打数無安打だったものの、8回に申告敬遠された際には東京ドームがブーイングで包まれるなど存在感を放った。

試合後、大谷はインスタグラムにベンチで喜ぶ侍ジャパンの写真や試合前に整列する写真を投稿。“3勝”を意味するとみられる3つの星マークの絵文字とともに「みなさんまた明後日」とのメッセージを添えた。このポストには「1位通過おめでとうございます」「ゆっくり休んでください！」「ハラハラドキドキ展開でしたが終わりよければ全て良し」など勝利を祝福するコメントが寄せられた。