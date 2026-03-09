ニッポン放送の吉田尚記（ひさのり）アナウンサーが９日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、３月末で退社することを報告した。８日夜に生放送された同局系「ミューコミＶＲ」（日曜・後１１時半）でも発表した。

「先ほど、２０２６年３月８日の『ミューコミＶＲ』生放送内でもお伝えさせていただきましたが、改めてこちらでもご報告させてください。私、吉田尚記は、２０２６年３月３１日をもって、まる２７年間お世話になったニッポン放送を卒業します！」と、２７年務めたニッポン放送を退社することを発表した。今後については「『えっ、辞めてどうするの？』『ついにアニメの世界へ転生？』と思われるかもしれませんが、アナウンサーは辞めません！今後もラジオパーソナリティ、アナウンサー、司会者として、皆さんの耳にお邪魔し続けるつもりです」とフリーで活動するという。

退社理由についても言及。「『なんで辞めるの？』という質問の答えは、とても一口では言えません。これまでやってきたことは、全く自分の実力なんかじゃなくて、ぜんぶ『ニッポン放送』という看板があったからこそ出来たことばかりで、これから、自分一人で出来ることなんて、ホントに何もないんじゃないか、って不安な気持ちは、もちろん、めちゃくちゃあります」と心境を吐露。「でも、ありがたいことに、僕はニッポン放送以外でも、本当に数多くのお仕事をさせていただいていて、２０２５年から東京大学大学院に通い始めたこともあって、もともと、やりたいことだらけの人間だったんですが、より、もっともっと、やりたいことが広がってしまいました。『自分にしか見つけられない価値を、もっと世の中に広めたい』そんな衝動を抑えきれなくなってしまったんです。 そして、そうやって新しい挑戦をすることは、大きな意味では、巡り巡って、大好きなニッポン放送に、いつか恩返し出来ることにも繋がるんじゃないか、なんて、思っています」とつづった。

続けて「独立後は自分の会社（一人法人）を作る予定です」とも明かし、「私の父は、私が生まれた時からずっと中小企業を経営してきました。自分の手で企業を取り回してこそ一人前、というイメージが、ずっと血の中に流れている気がするのも、あります」とした。

吉田アナは１９７５年１２月１２日、東京都生まれ。慶応大卒業後、１９９９年にニッポン放送入社。ニッポン放送「ミュ〜コミ＋プラス」のパーソナリティとして第４９回ギャラクシー賞ＤＪパーソナリティ賞を受賞。ラジオ番組でのパーソナリティのほか、テレビ番組やイベントでの司会進行などもこなす。またマンガ、アニメ、アイドル、デジタル関係に精通し、「マンガ大賞」発起人でもある。リスナーからは「よっぴー」の愛称で親しまれた。

２４年９月には東京大学大学院に合格したことを発表。２５年４月から情報学環学際情報学府・社会情報学コースに通い、東大大学院生になった。