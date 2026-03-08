プロ・リーグ 25/26の第28節 クラブ・ブリュージュとアンデルレヒトの試合が、3月8日21:30にヤン・ブレイデルスタディオンにて行われた。

クラブ・ブリュージュはニコロ・トレソルディ（FW）、クリストス・ツォリス（FW）、ハンス・ファナケン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアンデルレヒトはトルガン・アザール（MF）、ミハイロ・チェトコビッチ（FW）、ナタン・デカト（MF）らが先発に名を連ねた。

36分に試合が動く。アンデルレヒトのエンリック・ヤンサナ（MF）のアシストからナタン・デカト（MF）がゴールを決めてアンデルレヒトが先制。

しかし、42分クラブ・ブリュージュが同点に追いつく。ニコロ・トレソルディ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

53分アンデルレヒトが逆転。トリスタン・ドグレフ（MF）がゴールを決めて1-2と逆転する。

65分、アンデルレヒトは同時に2人を交代。ナタン・デカト（MF）、イライ・カマラ（DF）に代わりアドリアーノ・ベルタッチーニ（FW）、キリアン・サーデラ（DF）がピッチに入る。

75分、クラブ・ブリュージュは同時に2人を交代。アレクサンダル・スタンコビッチ（DF）、カルロス・ボルジェス（FW）に代わりママドゥ・ディアコン（FW）、ロメオ・フェルマント（FW）がピッチに入る。

77分、アンデルレヒトが選手交代を行う。トリスタン・ドグレフ（MF）からマリオ・ストロイケンス（MF）に交代した。

78分、クラブ・ブリュージュは同時に2人を交代。ジョアカン・セイ（DF）、カイリアニ・サブ（DF）に代わりビョーン・メイヤー（DF）、ウーゴ・シケ（DF）がピッチに入る。

85分クラブ・ブリュージュのクリストス・ツォリス（FW）のアシストからニコロ・トレソルディ（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、クラブ・ブリュージュは41分にクリストス・ツォリス（FW）に、またアンデルレヒトは27分にイライ・カマラ（DF）、63分にルートビッヒ・アウグスティンソン（DF）、86分にトルガン・アザール（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

