ラ・リーガ 25/26の第27節 ビリャレアルとエルチェの試合が、3月8日22:00にエスタディオ・デ・ラ・セラミカにて行われた。

ビリャレアルはジョージズ・ミカウタゼ（FW）、ニコラス・ペペ（FW）、アルベルト・モレイロ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエルチェはラファ・ミル（FW）、アルバロ・ロドリゲス（FW）、ヘルマン・バレラ（FW）らが先発に名を連ねた。

31分に試合が動く。ビリャレアルのパプ・ゲイ（MF）のアシストからタジョン・ブキャナン（MF）がゴールを決めてビリャレアルが先制。

さらに41分ビリャレアルが追加点。サンティ・コメサーニャ（MF）のアシストからサンティアゴ・モウリーニョ（DF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とビリャレアルがリードしてハーフタイムを迎えた。

59分、エルチェが選手交代を行う。グレイディ・ディアンガナ（MF）からマルティン・ネト（MF）に交代した。

65分、ビリャレアルは同時に2人を交代。タジョン・ブキャナン（MF）、アルベルト・モレイロ（FW）に代わりアルフォンソ・ゴンサレス（FW）、ジェラール・モレノ（FW）がピッチに入る。

68分、エルチェは同時に3人を交代。アレックス・フェバス（MF）、ブバ・サンガレ（DF）、マルク・アグアド（MF）に代わりゴンサロ・ビジャール（MF）、ホサン（FW）、フェデリコ・レドンド（MF）がピッチに入る。

75分、ビリャレアルは同時に3人を交代。サンティ・コメサーニャ（MF）、パプ・ゲイ（MF）、パウ・ナバロ（DF）に代わりダニエル・パレホ（MF）、トーマス・パーティー（MF）、レナト・ベイガ（DF）がピッチに入る。

77分、エルチェが選手交代を行う。ラファ・ミル（FW）からアンドレ・シルバ（FW）に交代した。

82分、エルチェのマルティン・ネト（MF）のアシストからアンドレ・シルバ（FW）がヘディングシュートを決めて2-1と1点差に迫る。

以降は試合は動かず、ビリャレアルが2-1で勝利した。

なお、ビリャレアルは43分にアルベルト・モレイロ（FW）に、またエルチェは74分にマルティン・ネト（MF）、90+6分にアンドレ・シルバ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-09 00:00:13 更新