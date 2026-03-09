テーマは“蠱惑的な美の化身”！映画最新作で“美しすぎる鬼”を演じた永瀬廉がanan 表紙に登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

永瀬廉が映画『鬼の花嫁』演じた運命的な恋に落ちる“鬼”のごとき美しさでanan最新号「カラダが整う不調改善ケア 2026」特集の表紙を飾った。

■“蠱惑的な美の化身”をテーマにしたグラビアで見せる永瀬廉の圧倒的なビジュアル

永瀬廉が3月27日公開の映画『鬼の花嫁』で演じたのは、誰もが振り返り魅了される美貌を持つあやかしのトップに君臨する “鬼の一族”の次期当主・玲夜。今号のグラビアは今回のグラビアは“蠱惑的な美の化身”をテーマに撮影し、すさまじい美の引力を持つ者がこの世に降り立った瞬間”を思わせるショットが満載とのこと。映画でヒロイン・柚子を演じる吉川愛も登場し、 “運命の恋に落ちるふたり”が交差する幻想的なシーンを描くなど見応えのあるものとなっている。

さらにソロインタビューでは、映画『鬼の花嫁』についてや、惹きつけられて仕方のないもの、特集にちなみ、不調改善方法も聞きました。ドラマ撮影やツアーなど、多忙を極める彼ならではの不調との向き合い方に注目だ。

■書籍情報

2026.03.18 ON SALE

『anan2488号』

