ミュウたち「ポケモン」のサークル状ジオラマフィギュア第2弾がリーメントより本日3月9日発売ミミッキュ＆ボクレーなど全6種がラインナップ
【「ポケモン Circular diorama collection2 ～きらめきの瞬間～」（全6種）】 3月9日 発売 価格：各1,430円
※全6種類のうち1種類が入っています。
リーメントは、ミニチュアフィギュア「ポケモン Circular diorama collection2 ～きらめきの瞬間～」を3月9日に発売する。全6種類あり、価格は各1,430円。中身は外からはわからない仕様となっている。
本商品は、いきいきとしたポケモンのサークル状のジオラマフィギュア第2弾。「ロコン＆ロコン（アローラのすがた）」、「アシレーヌ」、「フライゴン」、「ミュウ」、「ハクリュー」、「ミミッキュ＆ボクレー」の6種類がラインナップされている。
「ロコン＆ロコン（アローラのすがた）」
「アシレーヌ」
「フライゴン」
「ミュウ」
「ハクリュー」
「ミミッキュ＆ボクレー」
※中身は外から分からない仕様になっています。
※実際の写真とは多少異なる場合がございます。ご了承ください。
(C) Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
(C)2026 RE-MENT