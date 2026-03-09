【「ポケモン Circular diorama collection2 ～きらめきの瞬間～」（全6種）】 3月9日 発売 価格：各1,430円

リーメントは、ミニチュアフィギュア「ポケモン Circular diorama collection2 ～きらめきの瞬間～」を3月9日に発売する。全6種類あり、価格は各1,430円。中身は外からはわからない仕様となっている。

本商品は、いきいきとしたポケモンのサークル状のジオラマフィギュア第2弾。「ロコン＆ロコン（アローラのすがた）」、「アシレーヌ」、「フライゴン」、「ミュウ」、「ハクリュー」、「ミミッキュ＆ボクレー」の6種類がラインナップされている。

「ロコン＆ロコン（アローラのすがた）」

「アシレーヌ」

「フライゴン」

「ミュウ」

「ハクリュー」

「ミミッキュ＆ボクレー」

※全6種類のうち1種類が入っています。

※中身は外から分からない仕様になっています。

※実際の写真とは多少異なる場合がございます。ご了承ください。

(C) Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

(C)2026 RE-MENT