BE:FIRST、ニューシングル表題曲「BE:FIRST ALL DAY」先行配信決定
BE:FIRST「BE:FIRST ALL DAY」ティザーサムネイル
6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの5月6日発売のニューシングルより、表題曲「BE:FIRST ALL DAY」が3月16日に先行配信されることが決定した。併せて同曲のTeaser映像も公開された。
2021年11月のデビュー以来、常に高みを目指して走り続けてきたBE:FIRST。本作「BE:FIRST ALL DAY」は「BE:FIRST 5th Anniversary Project」の幕開けを飾る第1弾シングルであり、これまでの研鑽を経て勝ち取った栄光を胸に「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言する、まさに彼らの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバーだ。
制作はロサンゼルスでのコライトキャンプにて実施。グラミー賞ノミネート経験を持ち「Secret Garden」以来2度目の参加となるDavid Arkwrightを筆頭に、「Boom Boom Back」を手がけたWill Jay、そしてプロデューサーのGrant Boutinを迎えた、世界基準の布陣による意欲作に仕上がっている。
5月6日の発売に先駆け、3月16日に先行配信が決定し、同日にはMusic VideoもBE:FIRST公式YouTubeチャンネルでプレミア公開も決定。Teaser映像も公開された。BE:FIRST ‘BE:FIRST ALL DAY’Written by SKY-HI, David Arkwright, Grant Boutin, Will JayProduced by SKY-HI, Grant Boutin