◆スピードスケート 世界選手権 最終日（８日、オランダ・ヘーレンフェイン）

オールラウンド部門が行われ１８年大会覇者の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）は３位に入った。今大会が現役ラストの大会。優勝は逃したが、表彰台が決まると両手を高く突き上げて喜びを表した。スケート大国のオランダで４種目を完走し、リンクに別れを告げた。

７日の５００メートルでは２位に０秒８４差をつけて１位に。３０００メートルでは７位となり、前半を終えて首位に立っていた。この日行われた世界記録を持つ１５００メートルは、序盤から速いペースで飛ばし３００メートル通過は全体１位の２５秒１１で通過。その後もスピードを落とさず、課題としてきた最終周にもラップタイムをキープし１分５３秒４８で２位に入った。ゴール後はうなずき右手でガッツポーズも作る納得の滑りで、こだわり続けてきた種目を笑顔で終えた。ラストレースとなった５０００メートルは普段滑らず、スタミナものこらず６位に。逆転を許し総合順位は３位となった。

高木は１０年にバンクーバー五輪に初出場。「スーパー中学生」と呼ばれ一躍脚光を浴びた。１８年平昌五輪では団体追い抜きで金メダルを含む３個のメダルを獲得した。２２年北京五輪では１０００メートルで金メダル。銀メダルも３つ手にした。２月のミラノ・コルティナ五輪では３つの銅メダルを獲得した。本命の１５００メートルでは６位に悔し涙。「挑戦は終わった」と語っていた。

五輪期間中、進退については「今は考える余裕がなくて未定」と話していた。だが、今大会開幕直前の４日に自身のインスタグラムで、今季限りで現役を退意向を表明した。「私のスケート人生の一区切りとなる瞬間をここまで応援してくださった皆さんとともに迎えたい」とファンへの思いを込めてこのタイミングでの発表となった。会場だけでなく、日本から見守ったファンにも最後の雄姿を届けた。