YouTubeロゴが初音ミク仕様に 3月9日“ミクの日”限定で特別デザイン展開
きょう3月9日は、バーチャルシンガー・初音ミクの記念美（“ミク”の日）。これにあわせ、YouTubeロゴが初音ミク仕様になっている。
【画像】超ミニスカ＆パーカー姿の初音ミク 『高木さん』作者が描いたイラスト
ボーカロイド（通称：ボカロ）は、単なる歌声合成ソフトウェアの枠を超え、今や一つの音楽ジャンルとして確立されている。YouTubeにおいてその勢いは年々加速しており、言語の境界を超えた広がりを見せ、世界中のクリエイターや視聴者を熱狂させている。
YouTubeは、この「どこまでも広がる創作の輪」への感謝と敬意を込めて、3月9日に24時間限定で、YouTubeトップページのロゴがボカロカルチャーを表現する特別なデザインに変わる「Yoodle」を展開する。
クリエイターのおむたつ氏が手がけた今回のYoodleは、ボカロP（歌声合成ソフトウェアを使用する音楽クリエイター）が制作した楽曲を初音ミクが歌い、世界へ届けるカルチャーを表現している。このYoodleは、日本、アメリカ、インドネシア、ブラジルを含む世界28か国で掲載される。
今回のYoodleに合わせて、初音ミクがMCを務める特別番組『MIKU TONIGHT!』も公開される。同番組では、国内外のボカロPや関係者をゲストに迎え、ボカロカルチャーのこれまでの歩みと未来について語り合う。また、ボカロのカルチャーとクリエイターたちを紹介する再生リストも公開されている。
