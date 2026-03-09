King ＆ Prince永瀬廉、最上級に“鬼麗”なビジュアル披露 吉川愛との“幻想的シーン”も
King ＆ Princeの永瀬廉が、18日発売の週刊グラビア誌『anan』2488号（マガジンハウス刊）の表紙を飾る。
【画像】永瀬廉MC『ミュージックカプセル』メインビジュアル公開
今号は、日々の暮らしの中でのレシピやエクササイズで不調を整えていく「カラダが整う不調改善ケア2026」特集。27日公開の映画『鬼の花嫁』で運命的な恋に落ちる“鬼”を演じた永瀬が、誰もが振り返り、魅了される美貌を持つあやかしのトップに君臨する“鬼の一族”の次期当主という役柄を彷彿（ほうふつ）させる圧倒的な説得力にあふれるビジュアルで表現する。
今回のグラビアは、“蠱惑（こわく）的な美の化身”をテーマに撮影した。最初のシーンは、ひるがえるロングコート、艶感のあるシャツからのぞくレースのトップスをオールブラックにキメた大人っぽくも妖艶なスタイル。グラビアは、すさまじい美の引力を持つ者がこの世に降り立った瞬間から始まる。宙を舞う真っ赤な花びらは、永瀬の首元から脚まで寄り添う花飾りに。そんな動きのあるドラマティックな瞬間も、永瀬から感じるのは、静かなる妖しさ。静の中にあふれる色香を感じられる。
次のシーンでは、映画で共演する吉川愛も登場し、“運命の恋に落ちるふたり”が交差する幻想的なシーンを描く。永瀬は光沢感のあるドレスシャツとブラックのジャケット、吉川は真っ白なレースのドレスをまとう。永瀬が純白のシフォンのカーテンをめくると始まるのは、荘厳な儀式。すれ違いながらも呼応するふたりは、共にかぶった黒いベールを上げていく。そんなシネマティックな情景から永瀬の目が覚めると、そこには色とりどりの花の絨毯が広がっている。極彩色の花に埋もれる永瀬の息を呑むほど美しいラストシーンとなる。
ソロインタビューでは、映画『鬼の花嫁』についてや、惹きつけられて仕方のないもの、不調改善方法を語る。
そのほか、短期集中連載「舞台『AmberS -アンバース-』をめぐる世界。AmberS Universe」には嶋崎斗亜（※崎＝たつさき）が登場。また、timelesz・橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝による期間限定連載「THE INCREDIBLE PHOTO JOURNEY!」の第3回も掲載される。
