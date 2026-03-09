BE:FIRST、最新曲「BE:FIRST ALL DAY」先行配信決定 “真骨頂”HIPHOPナンバー
6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、5月6日に9枚目のシングル「BE:FIRST ALL DAY」をリリースする。それに先立って、表題曲「BE:FIRST ALL DAY」が、3月16日に先行配信されることが決定した。
【写真】今年挑戦したいことを図解するBE:FIRST・SOTA
「BE:FIRST ALL DAY」は「BE:FIRST 5th Anniversary Project」の幕開けを飾る第1弾シングルとなる。これまでの研鑽を経て勝ち取った栄光を胸に「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言する、BE:FIRSTの真骨頂とも言えるHIP HOPナンバーとなっている。
制作はアメリカ・ロサンゼルスでのコライトキャンプで実施。グラミー賞ノミネート経験を持ち、「Secret Garden」以来2度目の参加となるDavid Arkwrightを筆頭に、「Boom Boom Back」を手がけたWill Jay、プロデューサーのGrant Boutinを迎えた、世界基準の布陣による意欲作に仕上がっている。
16日に先行配信するほか、同日にはMusic VideoもBE:FIRST公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開される。
シングルには、表題曲「BE:FIRST ALL DAY」、ファミリーマートクリスマスタイアップソングとして話題を呼んだパーティーソング「街灯」、ファンミーティングツアーで一足先に披露されたMANATOのソロ曲「Rain on me 〜One of the BE:ST-05 MANATO〜」、新曲1曲を含む全4曲を収録。LIVE盤には25年9月に開催された『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』のBE:FIRSTのステージを完全収録。MV盤には「BE:FIRST ALL DAY」「街灯」のMusic VideoとBehind The Scenes映像を収録する。BMSG MUSIC SHOP限定盤には、LIVE盤・MV盤に加え、ジャケット写真撮影時のメイキング映像も収録された豪華な内容となっている。
