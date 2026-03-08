ニューカッスルの指揮官エディ・ハウの視線はすでにミッドウィークに行われるUEFAチャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16へ向いているようだ。



ニューカッスルは7日にホームで行われたFAカップ5回戦でマンチェスター・シティに1-3で敗れ、カップ戦から姿を消すことになったが、下を向いている暇はなく、今月はまだまだビッグマッチを残している。



そしてその中でも同監督がニューカッスル史上最大の試合になると語ったのが、10日に控えるCLラウンド16・1stレグのバルセロナ戦だ。





「クラブ史上最大の試合がもうすぐやってくる。選手たちをしっかり準備させなければならない。我々はこれまでチャンピオンズリーグでこのような状況になったことがない。そしてこれは最高の大会だ」「だから言うまでもなく、これは我々の歴史において極めて重要な試合であり、そのように臨む必要がある。サポーターにもそう考えてもらわねばならない。どこからかエネルギーを引き出し、今シーズンまだ見せていないレベルまでパフォーマンスを引き上げる必要がある。それが突破する唯一の方法だと思うからね」（英『Sky Sports』より）ニューカッスルはプレイオフを勝ち抜き、クラブ史上初となるCL16強入りを今シーズン果たした。そしてここからは新たなページをめくる戦いとなるが、相手はバルセロナだ。両者は昨年9月のリーグフェーズ第1節でも対戦しており、この時ホームだったニューカッスルは1-2で負けている。今度はホーム&アウェイの2回バルセロナと対戦するが、本拠地セント・ジェームズ・パークで行われる1stレグでニューカッスルはリベンジを果たせるか。