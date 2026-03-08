YSL BEAUTY新作アイクリーム誕生♡ハリのある目もとへ導くピュアショット

目もとの印象は、顔全体の美しさを左右する大切なポイント。そんな目もとケアに注目した新スキンケアとして、YSL BEAUTYから「ピュアショット アイクリーム」が誕生します。働く女性の目もとに着目し、ハリ感などのエイジングサインへアプローチ。繊細な目もとの肌をやさしく包み込み、うるおいとハリ感を与えてくれるアイテムです。毎日のスキンケアに取り入れて、いきいきとした目もと印象を目指してみませんか♡

働く目もとをケアする新アイクリーム



「ピュアショット アイクリーム」は、ダメージを蓄積しやすい目もとの肌に着目して開発されたスキンケアアイテム。

繊細で薄い目もとの肌を包み込むように浸透し、ハリ感などのエイジングサインへアプローチします。

美肌をもたらすムーンライトカクタス²の恵みを配合し、蓄積したダメージを即日¹ケア。

さらに、くすみや茶クマ、小じわにアプローチするビタミンCg、ビタミンB3、カフェインコンプレックス*³を配合しています。

翌朝には、いきいきとしたハリのある目もと印象へ導いてくれるのが魅力です。

スイサイの酵素洗顔限定セット登場！人気ペースト洗顔にパウダー付き

濃厚クリーミーなテクスチャー



ピュアショット アイクリーム

価格：12,980円（税込）

テクスチャーは、濃厚でありながら柔らかくなめらかなクリームタイプ。肌にのせた瞬間に均一に広がり、素早く薄く高機能バリア膜へと変化します。

高い保湿力で目もとをしっかりうるおし、乾燥しやすいデリケートな部分をやさしくケア。毎日のスキンケアに取り入れることで、活き活きとしたハリ感のある目もとへ導きます♪

容量：15mL

発売日：2026年3月13日（金）全国発売

先行発売：2026年3月4日（水）公式オンラインブティック・表参道フラッグシップブティック

*¹お⼿⼊れによる。

*²セレウスグランディフロラス花エキス（整肌成分）

*³ビタミンCg:アスコルビルグルコシド（整肌成分）、ビタミンB3:ナイアシンアミド（整肌成分）、カフェイン:カフェイン（整肌成分）

目もとケアでいきいきとした印象に♡

YSL BEAUTYの「ピュアショット アイクリーム」は、ハリ感や乾燥などの目もとの悩みにアプローチする注目のスキンケア。

濃厚でなめらかなテクスチャーが繊細な目もとを包み込み、うるおいとハリ感を与えてくれます。

毎日のケアに取り入れることで、翌朝の目もと印象がぐっと明るく♡新しい目もとケアとして、ぜひチェックしてみてください。