吉田が7回に逆転2ラン

野球日本代表「侍ジャパン」の吉田正尚外野手（レッドソックス）は8日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次リーグC組の豪州戦に「4番・左翼」で先発出場。7回に逆転2ランを放った。WBC公式はその“決定的瞬間”を伝えた。

吉田がパワーあふれる一撃を放ち、東京ドームは大歓声に包まれた。0-1で迎えた7回2死二塁、ボール球の内角スライダーを捉えた。打球初速107.1マイル（約172.36キロ）、飛距離394フィート（約120.09メートル）、角度26度の一発で、侍ジャパンベンチも総出でヒーローを出迎えた。

試合終了から約30分後、WBC公式X（旧ツイッター）は「マサタカ・ヨシダの決定的な瞬間」と綴って1枚の写真を公開した。吉田がボール球とも思える低めのスライダーを捉えて確信の表情を浮かべたものだった。

SNS上では「マジで額縁に入れて飾りたい」「かっこいいなぁ」「さすが前人未到の境地に辿り着いた男」「これぞWBCの神シーン」など称賛の声が相次いだ。

吉田の活躍もあり、侍ジャパンは3連勝で1次ラウンド1位突破を決めた。ここまでの3試合でいずれも4番で出場。今大会は10打数5安打の打率.500、2HR6打点の大活躍を見せている。（Full-Count編集部）