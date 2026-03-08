◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）

日本がオーストラリアに逆転勝利して、初戦から３連勝でＣ組１位での１次ラウンド突破を決めた。３点リードの９回に登板した巨人・大勢が２本のソロを被弾したが、１点差を守り切った。

試合後、吉見一起投手コーチは「勝てばいい。内容じゃない」と、３連勝を締めくくった右腕をねぎらった。その上で「２本目はなんとか防がないと。そこは反省があると思うんですけど、終わった時にひっくり返されてなければ、そこはいい」と反省を持ち帰った。

言及したのが高めの使い方だ。今大会３試合で有効と再確認。しかし、国際大会ならではの注意点もある。海外の選手は日本人より大柄な選手が多い。宮崎合宿にアドバイザーとして参加したパドレス・ダルビッシュ有も、日本人に投げる際よりボール２つ、３つ分さらに高めへ投げるようにと注意を促していたという。狙ったところから少し引っかかれば、打者にとって絶好球になりかねない。吉見投手コーチは「きょうの大勢なんかは特にそうですね。もう２つ、３つ高めに投げたくて、改めて高めの使い方が大事というのは話にありました」と指摘。今後、強打のチームを撃破していくためには、カギを握るボールの一つになりそうだ。

日本代表は１０日の１次ラウンド最終戦・チェコ戦（東京Ｄ）を経て、日本時間１５日午前１０時から米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われる準々決勝に臨む。