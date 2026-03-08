◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）

侍ジャパン・周東佑京外野手（ソフトバンク）が２戦連続の盗塁に成功した。

１点リードの８回先頭で四球を選んだ村上の代走として登場。次打者の牧の打席で、カウント０―２からの３球目で完璧なスタートを切り二盗を決め「ほんとに勝ってる場面だったので、盗塁アウトとか牽制アウトにならないように気をつけてはいましたね。行くなら、１２０パーセント行けるタイミングだけを待つって感じで」と振り返った。

４万人を超える観衆の中での盗塁に「大事な場面で行くことが多いので、１個の成功１個の失敗がチームを左右することがあると思うので、毎日ビビってます。ビビりながらやってますけど。今のところ上手くいってるのでいいのかなと思います」と、２日連続のチャンスメイクに胸をなで下ろした。

周東は７日の韓国戦でも２点リードの８回無死一塁の場面で、一塁走者・村上の代走として登場し、二盗に成功。２戦連続の盗塁成功で日本の追加点奪取に大きく貢献し「ほんとに厳しい場面で行くことが予想されるので、いい準備をいい気持ちの持っていき方で頑張っていきたいと思います」と、チェコ戦に備える。