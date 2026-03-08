◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）

侍ジャパンの３番手で登板した種市篤暉投手（ロッテ）は１回無安打２奪三振無失点で降板。６、７年ぶりだという連投にも「任されたところは全力で」と力強く言い切った。

１点をリードした８回から３番手として登板。伝家の宝刀・フォークを武器に、打者３人に対し、空振り三振、遊ゴロ、空振り三振と圧巻の投球を見せた。

普段は先発を務めている右腕だが、中継ぎとして７日の韓国戦（東京Ｄ）に続く連投。試合後には「連投は６、７年ぶり。ブルペンでは疲れているなと思った。（登板の指示は）直前です。『投げるかもしれない』とは言われてましたけど、いざ投げるってなったら気持ちを作ってという感じでした」と舞台裏を明かした。それでも動じず無事に登板を終え、「今日勝ったらマイアミで連戦にならないことも分かっていたので、勝ててホッとしています。この大会にかける思いは強いので、そこは意気に感じて、任されたところは全力で投げたい」とすがすがしい表情で先を見据えた。