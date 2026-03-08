８日、「四大グローバルイニシアチブの着実な実行、人類運命共同体の構築推進」と題した発言を行う楊明傑（よう・めいけつ）委員。（北京＝新華社記者／岳月偉）

【新華社北京3月8日】中国人民政治協商会議（政協）第14期全国委員会第4回会議は8日、北京の人民大会堂で第3次全体会議を開いた。

８日、「祖国を背に世界へつながる優位性の発揮、国際的高度人材の集積地構築」と題した発言を行う何潤生（か・じゅんせい）委員。（北京＝新華社記者／岳月偉）

８日、「香港が国家の発展大局に深く融合し、貢献できるよう積極的に推進」と題した発言を行う施栄懐（し・えいかい）委員。（北京＝新華社記者／岳月偉）

８日、「新型エネルギー体系の構築加速、エネルギー・資源の安全保障能力の向上」と題した発言を行う温枢剛（おん・すうごう）委員。（北京＝新華社記者／張領）

８日、中国国民党革命委員会中央委員会を代表して「『台湾独立』に活路なし、統一こそ正道」と題した発言を行う陳星鴬（ちん・せいおう）委員。（北京＝新華社記者／岳月偉）

８日、致公党中央委員会を代表して「制度型開放の着実な推進、一流のビジネス環境の構築 開放による改革と発展の促進」と題した発言を行う張恩迪（ちょう・おんてき）委員。（北京＝新華社記者／岳月偉）

８日、「芸術による心の通い合いと世界との意思疎通、中華文明の伝播力と影響力の絶え間ない増強」と題した発言を行う呉為山（ご・いさん）委員。（北京＝新華社記者／張領）

８日、「新時代・新征途における中華民族共同体構築の積極的推進」と題した発言を行う伊力扎提・艾合買提江委員。（北京＝新華社記者／張領）

８日、「宗教の社会主義社会への適応を積極的に推進、中華民族の偉大な復興に貢献」と題した発言を行うパンチェン・エルデニ・チューキギャルポ委員。（北京＝新華社記者／岳月偉）

８日、「『緑水青山こそ金山銀山』理念の実践、高品質な生態環境が支える質の高い発展」と題した発言を行う徐新栄（じょ・しんえい）委員。（北京＝新華社記者／張領）

８日、「文芸の初心の継承、人民の立場の堅持」と題した発言を行う田沁鑫（でん・しんきん）委員。（北京＝新華社記者／張領）

８日、「『千万プロジェクト』（千のモデル村で万の村を整備）で都市と農村の融合発展けん引、全人民の共同富裕に向けた着実な一歩を推進」と題した発言を行う廉毅敏（れん・きびん）委員。（北京＝新華社記者／岳月偉）

８日、九三学社中央委員会を代表して「科学精神の発揚、革新文化の育成」と題した発言を行う潘建偉（はん・けんい）委員。（北京＝新華社記者／張領）