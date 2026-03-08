チャンスを決めきれず2失点で敗戦…柏FW垣田裕暉「一瞬の隙をつくってしまっている」
[3.7 J1百年構想リーグ EAST第5節 千葉 2-1 柏 フクアリ]
前節の初勝利で波に乗るかと思われた柏レイソルだが、ジェフユナイテッド千葉に1-2で敗れ、1勝4敗の勝ち点3で9位に沈んでいる。
チャンスの数では柏が上回っていた。千葉のGK若原智哉の好セーブに度々阻まれたところもあるが、それでも柏がゴールを取りきれない印象は拭えなかった。1トップで先発したFW垣田裕暉は、攻守に課題があることをあげる。
「前半あれだけチャンスをつくって、後半もたくさんチャンスをつくって、1点しか取れなかったというところもありますし、1失点は毎試合あるとしても、2失点してしまうと苦しい展開になってしまう。やっぱりセットプレーでの失点はなくしていきたいです」
90分で放ったシュート数は19本。千葉より倍近い数字だったが、ゴール数は「1」にとどまった。
守備での課題のひとつが、セットプレーでの失点の多さだ。千葉戦の決勝点となったFW石川大地のゴールはCKから。開幕節の川崎F戦にはじまり、完封勝利を飾った前節・FC東京戦を除いた4試合でセットプレーでの失点が続いている。
しかし垣田は、問題はセットプレーに限らないといい、チームとしての緩さが失点につながっていると指摘する。
「(1失点目の)ロングボールに対しても詰めが甘くなったりとか、(2失点目の)クロスも折り返しに対して準備が甘くなったりだとか、そういったところかなと思います。一瞬の隙をつくってしまっているが故の失点だと思うので、その隙をいかに見せないかっていうのが必要かなと思います」
昨季の柏の躍進の支えになったのが、味方のボールをおさめ、相手のボールホルダーにプレッシャーをかける、垣田の存在だ。開幕から2試合はメンバー外だったが、第3節で途中出場すると、前節、そして千葉戦では2試合連続で先発している。
「(コンディションは)まだまだですけど、キャンプのときよりは全然上がってきているので。もっとセカンドを回収したり、もっといい準備をして反応を早くしたり、もっともっとやることはある」
自らにも矢印を向ける垣田は、チームのために戦うことを誓った。
(取材・文 奥山典幸)
