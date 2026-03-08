【KRC Genkとアカデミー育成強化に向けた国際連携を開始】

FC岐阜は、ベルギー・プロリーグ所属クラブKRC Genkとアカデミー育成体制の強化に向けた国際的な連携を開始することとなり、2026年3月8日(日)、岐阜メモリアルセンター長良川競技場にて調印式および記者会見を実施しました。



⏩詳細はこちら… pic.twitter.com/nKWJ05oD93