岐阜がベルギー1部ゲンクとの国際連携を発表! アカデミー育成強化に向けた取り組み
FC岐阜は8日、ゲンク(ベルギー1部)とアカデミー育成体制の強化に向けた国際的な連携を開始することを発表した。
同日に岐阜メモリアルセンター長良川競技場で調印式と記者会見を実施。クラブは公式サイトで「本取り組みは、FC岐阜が掲げる『育成を強化し、長期的に再現性のある育成体制をクラブとして構築する』という方針のもと、欧州トップレベルの育成クラブとの連携を戦略的に検討してきた中で実現したものです」と説明し、以下のように続けた。
「KRC Genkは、ケヴィン・デ・ブライネやティボー・クルトワ、レアンドロ・トロサールなど世界的な選手を輩出してきた欧州有数の育成クラブとして知られており、そのアカデミーシステムは欧州でも高い評価を受けています」
「今回の連携では、KRC Genkが提供するアカデミー支援プログラム『KRC Genk Talent Solutions』を通じて、同クラブが培ってきた育成メソッドやアカデミー運営の知見を参考にしながら、FC岐阜アカデミーの育成体制および育成環境のさらなる強化を図るとともに、地域に根ざした持続的な育成モデルの構築を目指していきます」
ゲンクは4度のリーグ優勝や5度のカップ戦制覇を誇るベルギーの名門クラブ。日本代表FW伊東純也らが所属し、今季リーグ戦では現在6位につけている。
同日に岐阜メモリアルセンター長良川競技場で調印式と記者会見を実施。クラブは公式サイトで「本取り組みは、FC岐阜が掲げる『育成を強化し、長期的に再現性のある育成体制をクラブとして構築する』という方針のもと、欧州トップレベルの育成クラブとの連携を戦略的に検討してきた中で実現したものです」と説明し、以下のように続けた。
「今回の連携では、KRC Genkが提供するアカデミー支援プログラム『KRC Genk Talent Solutions』を通じて、同クラブが培ってきた育成メソッドやアカデミー運営の知見を参考にしながら、FC岐阜アカデミーの育成体制および育成環境のさらなる強化を図るとともに、地域に根ざした持続的な育成モデルの構築を目指していきます」
ゲンクは4度のリーグ優勝や5度のカップ戦制覇を誇るベルギーの名門クラブ。日本代表FW伊東純也らが所属し、今季リーグ戦では現在6位につけている。
【KRC Genkとアカデミー育成強化に向けた国際連携を開始】— FC岐阜 (@fcgifuDREAM) March 8, 2026
FC岐阜は、ベルギー・プロリーグ所属クラブKRC Genkとアカデミー育成体制の強化に向けた国際的な連携を開始することとなり、2026年3月8日(日)、岐阜メモリアルセンター長良川競技場にて調印式および記者会見を実施しました。
⏩詳細はこちら… pic.twitter.com/nKWJ05oD93