¡Ú£×£Â£Ã¡ÛÀ¾Éð¡¦¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¡¡¼ººöÍí¤ßÀèÀ©ÅÀ¸¥¾å¤â¡Ä£³²ó¼«ÀÕ£°¤ÎÎÏÅê¡Ö½¸Ãæ¤·¤Æ£±¿Í¤Ò¤È¤êÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×
¡¡¤³¤ì¤â¤Þ¤¿·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¤Î¹¥ºàÎÁ¤À¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£¸Æü¤Î£×£Â£Ã£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É£ÃÁÈ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£´¡½£³¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£¤³¤Î°ìÀï¤ÇàÂè£²ÀèÈ¯á¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¡Ê£²£¶¡áÀ¾Éð¡Ë¤¬¡¢£³²ó£²°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£°¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡¢¼«¤é¤Î£×£Â£Ã¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²·î£²£¸Æü¤ÎµÜºê¤Ç¤Î¶¯²½»î¹ç¡¦ÃæÆüÀï°ÊÍè¡¢µ×¡¹¤Î½ÐÈÖ¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×¤È¡¢Î¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿£µ²ó¤«¤é¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÏÓ¤¬¿¶¤ì¤¿¡£
¡¡£²¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Î£¶²ó¤Ë°ìÎÝÀþ¤òÈ´¤±¤ë¥´¥í¥Ò¥Ã¥È¤ÎÆóÎÝÂÇ¤«¤é¡¢¼ººö¤âÍí¤ó¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤³¤½¸¥¾å¤·¤¿¤¬¡Ö¤½¤Î¸å¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤Æµ¢¤í¤¦¤È¡×¤ÈÆ°ÍÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸åÂ³¤ò£²¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¡££±£µ£°¥¥í±Û¤¨¤ÎÄ¾µå¤ÈÊõÅá¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ÎÇÛµå¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂÇÀþ¤ËÈ´·²¤Î¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡££·²ó¤Þ¤Ç¤Î£³¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò£´£³µå¡¢£·Ã¥»°¿¶¤òÃ¥¤¦ÎÏÅê¤Ç¡¢¼«¤é¤Î£×£Â£Ã½é¿Ø¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ï¡Ö½¸Ãæ¤·¤Æ£±¿Í¤Ò¤È¤êÅê¤²¤é¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë°ìÄê¤Î¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¡¢£±µå£±µå¤Î½¸ÃæÎÏ¤È¤«ÀºÅÙ¤È¤«Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼¡¤Ê¤ë½ÐÈÖ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£